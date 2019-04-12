Джереми Корбин выступил против экстрадиции Ассанжа в США
09:20 12.04.2019 Источник: Известия
Лидер британской оппозиции, глава Лейбористской партии Джереми Корбин выступил против экстрадиции в США основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом политик написал в Twitter 11 апреля.
«Британское правительство должно противостоять экстрадиции Ассанжа в США за публикации доказательств чудовищных преступлений в Ираке и Афганистане», — написал Корбин.
11 апреля суд в Великобритании признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. Известия
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