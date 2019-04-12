Джереми Корбин выступил против экстрадиции Ассанжа в США

09:20 Источник: Известия

Лидер британской оппозиции, глава Лейбористской партии Джереми Корбин выступил против экстрадиции в США основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом политик написал в Twitter 11 апреля.

«Британское правительство должно противостоять экстрадиции Ассанжа в США за публикации доказательств чудовищных преступлений в Ираке и Афганистане», — написал Корбин.

11 апреля суд в Великобритании признал Ассанжа виновным в нарушении условий освобождения под залог. Известия

