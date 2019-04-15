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Лидер афганских талибов поддержал своих боевиков сном о победе

11:40 15.04.2019 Источник: НГ-Online

Медиа-ресурсы афганского «Талибана» (организация запрещена в РФ) сегодня распространили сообщения о сне, который якобы увидел лидер талибов шейх Хайбатулла Ахундзада. «Новость, братья, такая: амир аль-муминин шейх Хайбатулла Ахундзада сон видел, что Афганистан будет освобожден. Ин ша Аллах победа близка», - говорится в сообщении.

«Использование в качестве инструмента пропаганды слухов о якобы вещих снах своих лидеров – это уже традиционная практика талибов, - пояснили «НГ» компетентные эксперты в Кабуле. – Сновидения играют в мировоззрении талибов очень большую роль. Известно, что основатель «Талибана» мулла Мохаммад Омар даже отказывался от проведения боевой операции, если ему перед этим снился дурной сон».

По словам источников «НГ» в Кабуле, «нынешняя новость о «победоносном сне» маулави Хайбатуллы, безусловно, является частью пропагандистской кампании по обеспечению весенне-летнего наступления боевиков, которое получило наименование «Аль-Фатх», то есть «Победа»: «Лидерам боевиков необходимо поддерживать оптимизм у своих сторонников. Сон маулави Хайбатуллы – один из таких психологических и политтехнологических приемов. Тем более, что никто не может проверить, что на самом деле снилось в ночь с 14 на 15 апреля лидеру талибов». 

Андрей Серенко

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