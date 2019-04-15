Трамп в беседе с Картером выразил обеспокоенность возможностями КНР - источник
13:05 15.04.2019 Источник: Газета.Ru
39-й президент США Джимми Картер рассказал, что ему звонил действующий лидер страны Дональд Трамп для того, чтобы поговорить о Китае. Об этом сообщает Mediate со ссылкой на источник.
По словам источника, экс-президент Картер в воскресной школе поделился, что ему звонил Трамп и они поговорили о Китае. «Картер сказал, что Трамп обеспокоен тем, что Китай опережает нас», — добавил источник.
Кроме того, Картер отметил, что это был их первый разговор с Трампом.
Ранее сообщалось, что Джимми Картер стал старейшим живым президентом США. Газета.Ru
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