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НОВОСТИ

"Ингосстрах" снизил ставку ОСАГО в Москве и Московской области

15:00 15.04.2019

«Ингосстрах» объявил о снижении базовой ставки тарифа при оформлении ОСАГО физических лиц – владельцев легковых автомобилей категории «B» и «BE» в Москве и Московской области. С 11 апреля 2019 года размер базовой ставки составляет 3 600 рублей (ранее 4118 рублей).

Автовладельцы Москвы и Московской области могут оформить полис ОСАГО c новой базовой ставкой в офисах «Ингосстраха», в агентской сети компании, а также на сайте www.ingos.ru.

«Территория Московской агломерации отличается высокой сложностью для страховщиков по ОСАГО – в регионе зарегистрировано большое количество транспортных средств, что влияет на аварийность и количество заявляемых убытков. Тем не менее опыт нашей компании позволил выстроить эффективную систему урегулирования, а широкая инфраструктурная сеть обеспечивает оперативное взаимодействие как с клиентами, так и с партнерами. Вследствие данных факторов, а также глубокого анализа рынка мы приняли решение о снижении ставки и надеемся, что это позволит улучшить ситуацию с доступностью ОСАГО для жителей региона», – пояснил директор дирекции розничного бизнеса компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев

9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора до уровня 2746–4942 руб., пересмотре системы коэффициентов «возраст-стаж» (КВС) и изменении порядка применения коэффициента «бонус-малус» (КБМ). Данное указание является частью проекта либерализации ОСАГО, нацеленного на предоставление справедливого тарифа для каждого клиента, а также переход к рыночной модели бизнеса в сегменте ОСАГО. 

Виталий Барсуков 


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