Семья французских бизнесменов выделила €100 млн на восстановление Нотр-Дама

10:20 Источник: Газета.Ru

Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара. Об этом сообщает Figaro.

Отмечается, что выделенные средства планируется потратить на «необходимые мероприятия» для восстановления собора.



Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Дам-де-Пари потушен.



В настоящий момент известно, что в результате тушения пожара пострадал один пожарный. Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией парижского собора Нотр-Дам-де-Пари. Прокуратура считает, что возгорание произошло на строительных лесах, расположенных у крыши собора. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара. Газета.Ru

