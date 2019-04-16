Семья французских бизнесменов выделила €100 млн на восстановление Нотр-Дама
10:20 16.04.2019 Источник: Газета.Ru
Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара. Об этом сообщает Figaro.
Отмечается, что выделенные средства планируется потратить на «необходимые мероприятия» для восстановления собора.
Ранее сообщалось, что пожар в Нотр-Дам-де-Пари потушен.
В настоящий момент известно, что в результате тушения пожара пострадал один пожарный. Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией парижского собора Нотр-Дам-де-Пари. Прокуратура считает, что возгорание произошло на строительных лесах, расположенных у крыши собора. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара. Газета.Ru
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