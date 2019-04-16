В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

09:32 Источник: НГ-Online

В студии ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине. Запись инцидента опубликована в Facebook телепрограммы.

В студии обсуждалась тема «подъёма фашизма» на Украине, а также украинский национализм. В ходе обсуждения политолог Михаил Маркелов спросил у писателя Сергея Лойко, какой у него паспорт. На что Лойко ответил, что является российским гражданином. Маркелов задал вопрос Лойко, почему тот «поддерживает бандеровцев и нацистов на Украине». В ответ, как сообщается, эксперт произнёс «фашистское приветствие», что привело к потасовке. После чего ведущий ток-шоу "Место встречи" Иван Трушкин выгнал из студии писателя Сергея Лойко.

«Мы попросим прокуратуру России разобраться», — заявили авторы передачи.

Вера Цветкова