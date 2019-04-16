Россия признает новые суданские власти - замглавы МИД
16:12 16.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия поддерживает связи с новыми властями Судана и признаёт их. Об этом заявил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
"Да, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, признаёт ли РФ новые суданские власти и поддерживает ли с ними связи.
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