Россия признает новые суданские власти - замглавы МИД

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия поддерживает связи с новыми властями Судана и признаёт их. Об этом заявил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Да, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, признаёт ли РФ новые суданские власти и поддерживает ли с ними связи.

