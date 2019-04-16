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"Нуреев" Серебренникова получил "Золотую маску" как лучший балетный спектакль

21:20 16.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Постановка "Нуреев" Кирилла Серебренникова получила "Золотую маску" как лучший балетный спектакль. Церемония награждения в 25-й раз проходит во вторник на Исторической сцене Большого театра в Москве, передает корр. ТАСС.

Награду получали режиссер и сценограф Кирилл Серебренников, балетмейстер Юрий Посохов, исполнители главных ролей в спектакле.

[обновлено 21:55] 

Серебренников также получил "Золотую маску" в номинации "Лучшая работа режиссера в драме" за постановка "Маленьких трагедий" в московском "Гоголь-центре".

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