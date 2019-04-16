Руководство Facebook продавало и обменивало личные данные пользователей соцсети - NBC

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Facebook Марк Цукерберг использовал личные данные людей, зарегистрированных в социальной сети, в качестве разменной монеты в борьбе за обогащение и лидерство на рынке. С таким утверждением выступил во вторник телеканал Эн-би-си, которому удалось получить доступ к 4 тыс. страниц документов, наводящих тень на руководство "Фейсбук".

По его данным, глава крупнейшей в мире социальной сети допускал совершение взаимовыгодных сделок с другими компаниями, одним из пунктов которых могло быть предоставление доступа к личным данным пользователей "Фейсбук". Телеканал подчеркивает, что такие сделки совершались на фоне неоднократных заявлений Цукерберга о том, что одна из главных задач, стоящих перед компанией, заключается "обеспечении сохранности информации о личной жизни пользователей". Документы, оказавшиеся в распоряжении телеканала, датированы 2011 - 2015 годами.



Как информирует Эн-би-си, "Фейсбук" в свое время пошел на сделку с Amazon, в рамках которой предоставил компании предпринимателя Джеффа Безоса "расширенный доступ к данным пользователей" за то, что она вкладывала средства в рекламу в социальной сети, а также пошла с ней на сотрудничество при запуске своего смартфона Fire. В то же время "Фейсбук" полностью закрыл доступ к данным своих пользователей неназванному сервису обмена мгновенными сообщениями из-за того, что тот рассматривался в качестве конкурента. По мнению телеканала, руководство социальной сети применяло "несколько способов требовать от сторонних компаний компенсации" за доступ к данным своих пользователей. Речь идет "как о прямых денежных выплатах, так и о рекламных вложениях и обмене данными".

