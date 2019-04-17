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НОВОСТИ

В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы, 705 домов остались без отопления

08:39 17.04.2019 Источник: REGNUM

В Челябинске 16 апреля пять человек получили ожоги в результате коммунальной аварии. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора.

Авария произошла в ходе плановых испытаний. Прорыв произошёл на перекрёстке улиц 40-летия Победы и Братьев Кашириных. Без отопления остались 705 домов.

Пострадавшим медики оказывают помощь. Трое от госпитализации отказались, но двое находятся на лечении в областном ожоговом центре.

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