Нарышкин может сменить Матвиенко на посту спикера Совета Федерации - СМИ
09:00 17.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Как стало известно“Ъ”, в ближайшие месяцы председатель Совета федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост. Наиболее вероятным кандидатом на ее место называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который был председателем Госдумы с 2011 по 2016 год.
Сообщается, что Валентина Матвиенко после отставки с поста спикера Совфеда может возглавить другую структуру, например Пенсионный фонд.
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