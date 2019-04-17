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НОВОСТИ

Нарышкин может сменить Матвиенко на посту спикера Совета Федерации - СМИ

09:00 17.04.2019 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно“Ъ”, в ближайшие месяцы председатель Совета федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост. Наиболее вероятным кандидатом на ее место называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который был председателем Госдумы с 2011 по 2016 год.

Сообщается, что Валентина Матвиенко после отставки с поста спикера Совфеда может возглавить другую структуру, например Пенсионный фонд.

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