На решение Трампа дать ход "делу Скрипалей" в США повлияла директор ЦРУ - NYT
11:20 17.04.2019 Источник: Lenta.ru
На решение президента США Дональда Трампа дать ход «делу Скрипалей» повлияла директор ЦРУ Джина Хэспел. Об этом пишет The New York Times.
По информации издания, изначально Трамп нейтрально отнесся к новостям об отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери в британском Солсбери. Более того, это, по мнению окружения президента, соответствовало его парадигме о наказании предателей.
Хэспел, занимавшая в тот момент пост заместителя главы ЦРУ, сумела настоять, чтобы Трамп в знак солидарности с Лондоном выслал из США российских дипломатов. В качестве доказательства она показала хозяину Белого дома фотографию с мертвыми птицами и пострадавшими от «Новичка» детьми. Lenta.Ru
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