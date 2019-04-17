На решение Трампа дать ход "делу Скрипалей" в США повлияла директор ЦРУ - NYT

11:20 Источник: Lenta.ru

На решение президента США Дональда Трампа дать ход «делу Скрипалей» повлияла директор ЦРУ Джина Хэспел. Об этом пишет The New York Times.

По информации издания, изначально Трамп нейтрально отнесся к новостям об отравлении бывшего полковника ГРУ и его дочери в британском Солсбери. Более того, это, по мнению окружения президента, соответствовало его парадигме о наказании предателей.



Хэспел, занимавшая в тот момент пост заместителя главы ЦРУ, сумела настоять, чтобы Трамп в знак солидарности с Лондоном выслал из США российских дипломатов. В качестве доказательства она показала хозяину Белого дома фотографию с мертвыми птицами и пострадавшими от «Новичка» детьми. Lenta.Ru