На военном полигоне под Петербургом горят емкости с ГСМ - источник

15:00 Источник: Интерфакс

На военном полигоне в Ленинградской области горят емкости с горюче-смазочными материалами. Об этом "Интерфаксу" в среду сообщил информированный источник.

"На военном полигоне вблизи Сертолово (Ленинградская область) загорелась двухэтажная постройка. Огонь перекинулся на емкости с ГСМ", - рассказал собеседник агентства.