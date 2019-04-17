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На военном полигоне под Петербургом горят емкости с ГСМ - источник

15:00 17.04.2019 Источник: Интерфакс

На военном полигоне в Ленинградской области горят емкости с горюче-смазочными материалами. Об этом "Интерфаксу" в среду сообщил информированный источник.

"На военном полигоне вблизи Сертолово (Ленинградская область) загорелась двухэтажная постройка. Огонь перекинулся на емкости с ГСМ", - рассказал собеседник агентства.

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