СБУ сообщила о задержании семи российских сотрудников спецслужб - СМИ
15:12 17.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Служба безопасности Украины сообщила о задержании семи российских сотрудников спецслужб. Они обвиняются в причастности к диверсиям на территории Украины. В том числе, в причастности к убийству генерала военной разведки Максима Шаповала, автомобиль которого взорвался в Киеве летом 2017 года. Все задержанные арестованы, — заявил глава СБУ Василий Грицак.
По данным одного из членов расследовательской группы Bellingcat Христо Грузева, среди задержанных бывший зам.главы Ингушетии Тимур Дзортов. У него изъят поддельный киргизский паспорт, — сообщает Медиазона. Эхо Москвы
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