Песков прокомментировал отсутствие Путина в рейтинге Time
20:40 17.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Песков прокомментировал отсутствие Путина в рейтинге влиятельных людей журнала Time. «Есть рейтинг де-факто. Он сам формируется вне зависимости от СМИ», - сказал пресс-секретарь президента России радиостанции «Говорит Москва».
Издание опубликовало список самых влиятельных людей 2019 года. Президента России Владимира Путина, как и в прошлом году, в нём нет. В рейтинге значатся Дональд Трамп, Хуан Гуайдо и Си Цзиньпин.
До этого российский лидер был в списке шесть раз. Путин дважды становился «Человеком года» по версии Time и несколько раз попадал на обложку журнала.
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