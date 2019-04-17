Песков прокомментировал отсутствие Путина в рейтинге Time

20:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Песков прокомментировал отсутствие Путина в рейтинге влиятельных людей журнала Time. «Есть рейтинг де-факто. Он сам формируется вне зависимости от СМИ», - сказал пресс-секретарь президента России радиостанции «Говорит Москва».

Издание опубликовало список самых влиятельных людей 2019 года. Президента России Владимира Путина, как и в прошлом году, в нём нет. В рейтинге значатся Дональд Трамп, Хуан Гуайдо и Си Цзиньпин.



До этого российский лидер был в списке шесть раз. Путин дважды становился «Человеком года» по версии Time и несколько раз попадал на обложку журнала.

