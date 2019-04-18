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НОВОСТИ

КНДР испытала новое тактическое оружие под руководством Ким Чен Ына

07:20 18.04.2019 Источник: Интерфакс

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в среду руководил испытанием нового тактического управляемого оружия, сообщает ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи).

"Понаблюдав за мощью тактического управляемого оружия нового типа, он (Ким Чен Ын - ИФ) отметил, что наши ученые и работники национальной обороны в области военной промышленности выполнили еще одну большую работу по повышению обороноспособности страны", - говорится в публикации.

При этом не уточняется, какое именно оружие было испытано.

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