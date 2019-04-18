В России собрались ввести новый налог для "грязных" предприятий
08:44 18.04.2019 Источник: Lenta.ru
В России может появиться новый экологический налог. Об этом рассказал глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов в интервью «Российской газете».
Налог заменит взносы, которые предприятия платят за сброс неочищенных стоков в воду. В правительстве считают, что такая мера подтолкнет компании сделать производство более экологичным.
«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — сказал Кириллов.
НОВОСТИ
- 10:00 18.04.2019
- Заповедник, в котором обитают 4 амурских тигра, горит в ЕАО
- 09:32 18.04.2019
- Назарбаев может получить высший почетный пост в ЕАЭС
- 09:20 18.04.2019
- Греческий парламент потребовал от Германии репараций за Вторую мировую войну
- 09:05 18.04.2019
- США создадут роботизированный флот для конкуренции с РФ и Китаем - NI
- 09:00 18.04.2019
- На Мадейре разбился туристический автобус. Многочисленные жертвы
- 08:52 18.04.2019
- В Белоруссии сгорел католический храм XIX века
- 08:36 18.04.2019
- На Пасху в Москве запустят более 1 тыс. бесплатных автобусов
- 08:28 18.04.2019
- Юристы Трампа планируют подготовить развернутый комментарий к докладу Мюллера
- 08:24 18.04.2019
- Компания Facebook нечаянно завладела почтовыми контактами 1,5 млн пользователей
- 08:07 18.04.2019
- Украинские силовики три раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать