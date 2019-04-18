В России собрались ввести новый налог для "грязных" предприятий

08:44 Источник: Lenta.ru

В России может появиться новый экологический налог. Об этом рассказал глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов в интервью «Российской газете».

Налог заменит взносы, которые предприятия платят за сброс неочищенных стоков в воду. В правительстве считают, что такая мера подтолкнет компании сделать производство более экологичным.

«Сейчас финансовым блоком правительства обсуждается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки», — сказал Кириллов.