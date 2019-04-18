В Китае посетитель зоопарка пытался накормить жирафа деньгами
13:32 18.04.2019 Источник: REGNUM
Житель Китая попытался скормить жирафу в зоопарке провинции Юньнань денежные банкноты общей суммой в десять тысяч юаней, сообщает South China Morning Post.
Сообщается, что инцидент произошел в китайском городе Куньмин провинции Юньнать в зоопарке. Неизвестный мужчина кинул в вольер жирафу банкноты общей суммой в десять тысяч юаней и скрылся.
«Некоторые туристы очень любят кормить животных при посещении зоопарка, но вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то кормил животных деньгами?», — интересуется пресс-служба зоопарка.
Отмечается, что сотрудникам зоопарка пришлось отвлекать животное, чтобы оно не съело деньги. После этого работники зоопарка опросили посетителей, но виновника произошедшего так и не нашли. Отмечается, что неизвестный кинул жирафу деньги из «мертвой зоны», поэтому оказался вне объективов камер наблюдения. ИА REGNUM
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