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В Китае посетитель зоопарка пытался накормить жирафа деньгами

13:32 18.04.2019 Источник: REGNUM

Житель Китая попытался скормить жирафу в зоопарке провинции Юньнань денежные банкноты общей суммой в десять тысяч юаней, сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что инцидент произошел в китайском городе Куньмин провинции Юньнать в зоопарке. Неизвестный мужчина кинул в вольер жирафу банкноты общей суммой в десять тысяч юаней и скрылся.

«Некоторые туристы очень любят кормить животных при посещении зоопарка, но вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то кормил животных деньгами?», — интересуется пресс-служба зоопарка.

Отмечается, что сотрудникам зоопарка пришлось отвлекать животное, чтобы оно не съело деньги. После этого работники зоопарка опросили посетителей, но виновника произошедшего так и не нашли. Отмечается, что неизвестный кинул жирафу деньги из «мертвой зоны», поэтому оказался вне объективов камер наблюдения.  ИА REGNUM

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