Новая развязка в Химках будет построена в 2021 году

14:32

Фото с сайта www.kremlin.ru

Губернатор Московской областидоложил президенту РФо предстоящем строительстве в Химках новой развязки в 2021 году. Встреча прошла совместно с министром транспорта РФ. Поручение о строительстве объекта глава государства дал по итогу общения с коллективом предприятия «НПО Энергомаш» 12 апреля.

«Действительно, для Химок это проблема: новые и старые Химки, и соединение двух частей растущего города необходимо. И не только для этого предприятия, хотя для «Энергомаша» это критически важно, как оказалось», – сказал президент.

Проектирование развязки планируется завершить в этом году, приступить к строительству – в следующем.

«Проектировщики начали работать для того, чтобы найти максимально рациональный путь, чтобы эстакада действительно стоила 2 млрд руб., а не в 10 раз больше. Поэтому в течение следующих трех недель мы получим первые предпроектные проработки, – сказал Андрей Воробьёв. – Обещают до конца года дать проект. Это значит, что мы можем объявить торги на проектирование, строительство, строительно-монтажные работы в 2020 году».

Евгений Дитрих добавил, что объект будет строиться на ул. Репина. Путепровод пройдет над трассой М10, предусмотрены четыре полосы движения, два транспортных подхода.

«И дополнительные усилия, которые Московская область предпринимает сама, – это развязка, которая дальше по ходу «Ленинградки», – сказал министр. – Это развязка на Машкинском шоссе, соответственно, тут также будут осуществлены строительно-монтажные работы, проект уже находится в стадии проработки».

Губернатор доложил президенту, что с 2013 года в Подмосковье открыто 37 путепроводов, всего будет – 62. В рамках реализации проекта Московских центральных диаметров построят и реконструируют 5 сквозных железнодорожных маршрутов. В мае откроется после реконструкции участок Ярославского шоссе в районе Пушкина. Ведется работа по снижению аварийности и смертности на дорогах.

«Мы сократили количество погибших на дороге с 1450 до 900. То есть совместными усилиями – это федеральные, региональные, муниципальные дороги удается обеспечивать снижение порядка 20-25% каждый год», – сказал губернатор.

На встрече отмечено, что необходимо распространять опыт Московской области в сфере выезда на место ДТП для оперативной отработки причин его возникновения.

Георгий Соловьев