0
0
81
НОВОСТИ

Жириновский и Милонов стали лидерами по числу жалоб на них в комиссию Думы по этике

16:32 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и депутат "Единой России" Виталий Милонов стали лидерами по числу поданных на них жалоб в комиссию Госдумы по этике. Об этом в четверг на брифинге для журналистам сообщил глава комиссии Отари Аршба.

"Только на коллегу Жириновского, он вместе с Милоновым являются лидером, приходится более половины заявлений и обращений, [связанных с нарушениями депутатской этики]", - сказал Аршба. Он уточнил, что с начала года на Жириновского поступило 14 жалоб, а на Милонова - восемь. "В большинстве случаем комиссия указала им на недопустимость тех или иных высказываний", - информировал глава комиссии.

Всего, по словам Аршбы, с начала года подано 236 обращений от граждан, 82 из которых связаны с этикой, 32 - с конфликтом интересов, остальные с внутренней перепиской, запросы на предоставлении копий и справок.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 18.04.2019
Bloomberg назвал самые "счастливые" и "несчастные" экономики мира
0
14
17:12 18.04.2019
Дмитрия Быкова перевезут в Москву
0
64
17:00 18.04.2019
Сговора Трампа с РФ не было - генпрокурор США
0
79
16:12 18.04.2019
Зеленский выступает против предоставления Донбассу особого статуса
0
146
16:00 18.04.2019
Курс евро опустился ниже 72 рублей впервые с 25 мая 2018 года
0
169
15:32 18.04.2019
Володин внес в Думу проект, закрепляющий сокращенный рабочий день для женщин на селе
0
175
15:12 18.04.2019
Президент Эстонии предложила Путину обсудить геополитические вопросы
0
265
15:00 18.04.2019
Сократилось число россиян, относящих себя к среднему классу
0
206
14:32 18.04.2019
Новая развязка в Химках будет построена в 2021 году
0
232
14:16 18.04.2019
Ким Чен Ын посетит Россию до конца апреля - Кремль
0
241

Возврат к списку