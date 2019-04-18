Жириновский и Милонов стали лидерами по числу жалоб на них в комиссию Думы по этике

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский и депутат "Единой России" Виталий Милонов стали лидерами по числу поданных на них жалоб в комиссию Госдумы по этике. Об этом в четверг на брифинге для журналистам сообщил глава комиссии Отари Аршба.

"Только на коллегу Жириновского, он вместе с Милоновым являются лидером, приходится более половины заявлений и обращений, [связанных с нарушениями депутатской этики]", - сказал Аршба. Он уточнил, что с начала года на Жириновского поступило 14 жалоб, а на Милонова - восемь. "В большинстве случаем комиссия указала им на недопустимость тех или иных высказываний", - информировал глава комиссии.



Всего, по словам Аршбы, с начала года подано 236 обращений от граждан, 82 из которых связаны с этикой, 32 - с конфликтом интересов, остальные с внутренней перепиской, запросы на предоставлении копий и справок.

