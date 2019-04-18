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НОВОСТИ

Сговора Трампа с РФ не было - генпрокурор США

17:00 18.04.2019 Источник: Газета.Ru

Генпрокурор США Уильям Барр, представляя полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования «российского дела», заявил об отсутствии сговора Дональда Трампа с Россией.

По его словам, никто из граждан США не состоял в сговоре с властями России.

Барр уточнил, что следствие проверило контакты представителей кампании Трампа с россиянами, однако не нашло ничего криминального.  Газета.Ru

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