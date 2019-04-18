Сговора Трампа с РФ не было - генпрокурор США

17:00 Источник: Газета.Ru

Генпрокурор США Уильям Барр, представляя полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования «российского дела», заявил об отсутствии сговора Дональда Трампа с Россией.

По его словам, никто из граждан США не состоял в сговоре с властями России.



Барр уточнил, что следствие проверило контакты представителей кампании Трампа с россиянами, однако не нашло ничего криминального. Газета.Ru

