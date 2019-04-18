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В Ливии выданы ордера на арест фельдмаршала Хафтара и шестерых его генералов

22:00 18.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Военная прокуратура выдала ордер на арест мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара. Его, а также шесть генералов, действующих в составе Ливийской национальной армии, обвиняют в обстреле аэропортов, в результате которых, по данным следствия, погибли и пострадали мирные жители. 

В начале апреля армия временного кабинета министров, действующего на востоке страны, объявила о начале наступления на Триполи. В ливийской столице заседает другое правительство — признанное международным сообществом. Сейчас бои идут на подступах к городу.  Эхо Москвы

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