В Ливии выданы ордера на арест фельдмаршала Хафтара и шестерых его генералов
22:00 18.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Военная прокуратура выдала ордер на арест мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара. Его, а также шесть генералов, действующих в составе Ливийской национальной армии, обвиняют в обстреле аэропортов, в результате которых, по данным следствия, погибли и пострадали мирные жители.
В начале апреля армия временного кабинета министров, действующего на востоке страны, объявила о начале наступления на Триполи. В ливийской столице заседает другое правительство — признанное международным сообществом. Сейчас бои идут на подступах к городу. Эхо Москвы
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