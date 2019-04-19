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НОВОСТИ

Около половины проверенной алкогольной продукции в РФ оказалась нелегальной

09:05 19.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Почти половина (47,5%) проверенной алкогольной продукции в России оказалась нелегальной. Об этом в своем докладе сообщает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка. По данным ведомства, около трети нелегального алкоголя приходится на водку. По решению судов в прошлом году уничтожили более 14 миллионов литров нелегального алкоголя.  Эхо Москвы

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