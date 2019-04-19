США не ответили России на предложение принять заявление по недопущению ядерной войны
09:32 19.04.2019 Источник: Коммерсант.ru
Как стало известно “Ъ”, Москва предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. Проект соответствующего документа был передан американской стороне еще в октябре 2018 года. В нем говорилось, что в «ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». Подобные заявления ранее принимались во времена холодной войны при Леониде Брежневе.
Ответа со стороны США на новую инициативу России нет до сих пор.
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