Венесуэла внесла платеж по долгу перед РФ

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Венесуэла внесла платёж по долгу перед Россией. Полный размер займа составляет 3 млрд долларов. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

В конце марта Венесуэла, которая сейчас переживает политический и экономический кризис, должна была заплатить более 100 млн долларов по долгу перед Россией. Ещё в течение месяца республика могла перечислить платёж без финансовых последствий. Говорит Москва

