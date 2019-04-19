Венесуэла внесла платеж по долгу перед РФ
15:00 19.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Венесуэла внесла платёж по долгу перед Россией. Полный размер займа составляет 3 млрд долларов. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
В конце марта Венесуэла, которая сейчас переживает политический и экономический кризис, должна была заплатить более 100 млн долларов по долгу перед Россией. Ещё в течение месяца республика могла перечислить платёж без финансовых последствий. Говорит Москва
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