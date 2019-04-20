0
0
91
НОВОСТИ

Порядок приема экзамена на права может быть изменен уже в следующем году - ГИБДД

11:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госавтоинспекция планирует в конце этого года увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав. Как сообщил ТАСС замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, в следующем году планируется изменить порядок приема экзамена, то есть каждому вопросу будет присвоено определенное количество баллов.

"В лучшем случае количество задач увеличим в конце года, а изменение порядка - только после изменения правил проведения экзаменов, утвержденных постановлением правительства и административным регламентом, то есть в 2020 году", - сказал Гиляков.

"Прорабатывается вопрос увеличения количества задач и изменения порядка оценки результатов экзамена. Каждой задаче будет присваиваться балл в зависимости от степени значимости задачи. Каким будет порядок приема теоретического экзамена - вопрос в проработке. Предположительно, в билете будет большее количество задач - например, 50, а количество баллов в них - 75, экзамен будет считаться сданным при количество баллов, например, 65", - сказал он, отметив, что у кандидата в водители ошибок может быть больше, если они не грубые.

Также Гиляков сообщил, что в случае неправильного ответа на некоторые вопросы экзамен может быть прекращен, но таких задач будет немного.

"В случае неправильного ответа на вопрос задачи, незнание которого в наибольшей степени может в реальной обстановке повлечь ДТП, экзамен будет прекращен, но таких задач будет немного", - сказал Гиляков.

Ранее замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин сообщал, что Госавтоинспекция намерена включить в теоретическую часть экзаменов на получение прав вопросы по вождению в экстренных ситуациях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:15 20.04.2019
Сирия и Крым обсудили вопросы сотрудничества на экономическом форуме
0
16
11:45 20.04.2019
У здания министерства в Кабуле прогремел взрыв - СМИ
0
79
10:45 20.04.2019
На 93-м году жизни умерла исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен
0
142
10:15 20.04.2019
В столицу прибыла военная техника для участия в параде 9 мая
0
160
09:45 20.04.2019
Из-за пожаров в Забайкайле за последние сутки эвакуировано около 290 человек - МЧС
0
189
09:15 20.04.2019
На параде в честь 70-летия ВМС Китая будет около 20 кораблей более 10 стран мира
0
227
22:40 19.04.2019
Туристам с хорошей визовой историей упростят выдачу шенгенских виз
0
682
22:00 19.04.2019
США призвали заблокировать возможность полетов российских самолетов в Венесуэлу
0
756
21:20 19.04.2019
МИД Белоруссии обвинил посла РФ в попытке разрушить отношения Москвы и Минска
0
738
20:40 19.04.2019
От природных пожаров в Забайкалье пострадали пять человек
0
643

Возврат к списку