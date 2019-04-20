Порядок приема экзамена на права может быть изменен уже в следующем году - ГИБДД
11:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госавтоинспекция планирует в конце этого года увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав. Как сообщил ТАСС замначальника отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГИБДД Николай Гиляков, в следующем году планируется изменить порядок приема экзамена, то есть каждому вопросу будет присвоено определенное количество баллов.
"В лучшем случае количество задач увеличим в конце года, а изменение порядка - только после изменения правил проведения экзаменов, утвержденных постановлением правительства и административным регламентом, то есть в 2020 году", - сказал Гиляков.
"Прорабатывается вопрос увеличения количества задач и изменения порядка оценки результатов экзамена. Каждой задаче будет присваиваться балл в зависимости от степени значимости задачи. Каким будет порядок приема теоретического экзамена - вопрос в проработке. Предположительно, в билете будет большее количество задач - например, 50, а количество баллов в них - 75, экзамен будет считаться сданным при количество баллов, например, 65", - сказал он, отметив, что у кандидата в водители ошибок может быть больше, если они не грубые.
Также Гиляков сообщил, что в случае неправильного ответа на некоторые вопросы экзамен может быть прекращен, но таких задач будет немного.
"В случае неправильного ответа на вопрос задачи, незнание которого в наибольшей степени может в реальной обстановке повлечь ДТП, экзамен будет прекращен, но таких задач будет немного", - сказал Гиляков.
Ранее замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин сообщал, что Госавтоинспекция намерена включить в теоретическую часть экзаменов на получение прав вопросы по вождению в экстренных ситуациях.
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