Сирия и Крым обсудили вопросы сотрудничества на экономическом форуме
12:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители Сирии и Республики Крым в ходе Ялтинского международного экономического форума обсудили сотрудничество в сфере гражданского строительства, в торговле, здравоохранении и культуре. Об этом заявил в субботу министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль на встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.
"Форум прошел очень хорошо, - сказал он. - На состоявшихся встречах был предложен ряд практических шагов для сотрудничества в самых разных областях, в том числе в экономике, торговле, здравоохранении, культуре, туризме, возобновлении гражданского строительства [в Сирии]".
Министр отметил, что проходящая в субботу встреча с Аксеновым позволит продвинуть вперед сотрудничество по перечисленным направлениям. "На форуме мы провели также ряд встреч с представителями других государств, - продолжил он. - Мы думаем, что такого рода встречи, которые здесь состоялись, очень важны, поскольку позволяют нащупать пути дальнейшего сотрудничества, разработать его планы".
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