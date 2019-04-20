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Сирия и Крым обсудили вопросы сотрудничества на экономическом форуме

12:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Сирии и Республики Крым в ходе Ялтинского международного экономического форума обсудили сотрудничество в сфере гражданского строительства, в торговле, здравоохранении и культуре. Об этом заявил в субботу министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммед Самир Халиль на встрече с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

"Форум прошел очень хорошо, - сказал он. - На состоявшихся встречах был предложен ряд практических шагов для сотрудничества в самых разных областях, в том числе в экономике, торговле, здравоохранении, культуре, туризме, возобновлении гражданского строительства [в Сирии]".

Министр отметил, что проходящая в субботу встреча с Аксеновым позволит продвинуть вперед сотрудничество по перечисленным направлениям. "На форуме мы провели также ряд встреч с представителями других государств, - продолжил он. - Мы думаем, что такого рода встречи, которые здесь состоялись, очень важны, поскольку позволяют нащупать пути дальнейшего сотрудничества, разработать его планы".


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