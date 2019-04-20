Консерваторы хотят обсудить возможность вынесения вотума недоверия Терезе Мэй
13:45 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты правящей в Великобритании Консервативной партии обсудят возможность вынесения нового вотума недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Об этом в субботу сообщила газета "Дейли телеграф".
По ее данным, парламентский комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-тори, проведет 23 апреля заседание, на котором будут рассмотрены возможные пути отстранения Мэй от власти. В связи с затягиванием выхода Великобритании из Евросоюза консерваторы всерьез опасаются, что перспектива проведения выборов в Европарламент в мае может стать "катастрофой" для их партии.
Согласно действующим внутрипартийным правилам, депутаты- консерваторы могут лишь раз в год выносить вотум недоверия своему лидеру. В декабре прошлого года Мэй удалось удержаться на своем посту, когда комитет 1922 инициировал проведение такого голосования. В связи с этим консерваторы намерены изменить действующие правила и получить возможность выражать недоверие своему лидеру раз в полгода. Если это произойдет, то тори смогут попытаться сместить Мэй уже в мае этого года.
"Я, безусловно, буду склоняться к тому, чтобы мы изменили правила, если не удастся найти другого выхода из этой ситуации", - сказал сопредседатель комитета консерваторов Найджел Эванс. "Мы не можем отложить это [голосование] на 12 месяцев. Если мы будем участвовать в выборах в Европарламент, то она - это единственный человек, который несет за это ответственность", - добавил он.
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