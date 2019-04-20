Дебаты Порошенко и Зеленского суммарно собрали 5 млн просмотров

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трансляцию дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которую в России осуществляло в том числе видеоагентство RUPTLY (входит в RT), просмотрели 5 млн раз. Об этом корр. ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе RT.

"На разных платформах стрим дебатов уже посмотрели почти 5 миллионов раз. Видео RUPTLY транслировали международные и российские клиенты нашего агентства, включая РБК, НТВ, "Комсомольскую правду" и другие", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь, гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила ТАСС, что во время трансляции суммарная нагрузка на CDN на всех платформах выросла в 20 раз. Она уточнила, что речь идет о предварительных данных.



