Дебаты Порошенко и Зеленского суммарно собрали 5 млн просмотров
14:15 20.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трансляцию дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которую в России осуществляло в том числе видеоагентство RUPTLY (входит в RT), просмотрели 5 млн раз. Об этом корр. ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе RT.
"На разных платформах стрим дебатов уже посмотрели почти 5 миллионов раз. Видео RUPTLY транслировали международные и российские клиенты нашего агентства, включая РБК, НТВ, "Комсомольскую правду" и другие", - сказали в пресс-службе.
В свою очередь, гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила ТАСС, что во время трансляции суммарная нагрузка на CDN на всех платформах выросла в 20 раз. Она уточнила, что речь идет о предварительных данных.
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