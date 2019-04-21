В столице Шри-Ланки прогремело еще два взрыва - СМИ

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восьмой по счету взрыв прогремел в столице Шри-Ланки. Как сообщает ланкийский новостной портал "Ньюсферст", взрыв произошел в районе Дематагода. Седьмой взрыв прогремел в пригороде столицы Шри-Ланки Коломбо. Как сообщает телеканал Эн-ди-ти-ви, взрыв произошел в районе столичного зоопарка.

О пострадавших в результате этого взрыва пока не сообщается.

Шесть взрывов ранее прогремели в трех фешенебельных отелях и трех церквях в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо. По последним данным, погибло более 185 человек. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.