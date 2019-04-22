0
0
105
НОВОСТИ

Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах

12:00 22.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Александр Лукашенко поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины. В своём обращении глава белорусского государства подчеркнул братские связи белорусов и украинцев.

«Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнёром, надёжным соседом и добрым другом», — процитировали слова Александра Лукашенко в его пресс-службе.

Он пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо украинского народа.  Говорит Москва


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 22.04.2019
Команда Зеленского внесет в Раду проекты о народовластии и равенстве перед законом
0
11
12:32 22.04.2019
Волгоградский музей пополнится артефактами с 4-тысячелетней историей
0
68
12:20 22.04.2019
США введут санкции против Турции, если она приобретет ЗРС С-400 - сенатор
0
98
12:05 22.04.2019
В Мосгорсуде назвали причины освобождения Серебренникова из-под домашнего ареста
0
108
11:32 22.04.2019
Дмитрий Медведев не испытывает иллюзий после выборов на Украине
0
177
11:20 22.04.2019
После 1 мая на улицах станут появляться дорожные знаки уменьшенного размера
0
165
11:05 22.04.2019
Британские консерваторы обсуждают идею вотума недоверия Терезе Мэй
0
171
11:00 22.04.2019
В РФ может появиться законопроект о запрете анонимности в интернете
0
247
10:32 22.04.2019
После взрывов в Шри-Ланке полиция задержала 24 человека
0
204
10:20 22.04.2019
Дмитрий Быков обещает вернуться к работе в ближайшее время
0
224

Возврат к списку