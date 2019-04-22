Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах
12:00 22.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Александр Лукашенко поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины. В своём обращении глава белорусского государства подчеркнул братские связи белорусов и украинцев.
«Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнёром, надёжным соседом и добрым другом», — процитировали слова Александра Лукашенко в его пресс-службе.
Он пожелал Владимиру Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо украинского народа. Говорит Москва
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