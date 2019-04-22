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Ответственность за взрывы на Шри-Ланке несет "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" - ТВ

13:05 22.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ответственность за серию взрывов в Шри- Ланке несет группировка "Джамаат ат-Таухид аль- Ватания" ("Национальное единение"). Об этом в понедельник на своей странице в "Твиттере" сообщил телеканал "Аль- Арабия"

Никаких данных об этой группировке телеканал не приводит.

21 апреля на Шри-Ланке произошла самая крупная в истории страны серия терактов, в результате которых погибли, по последним данным, 290 человек, среди них более 30 иностранцев. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и гостиницах.

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