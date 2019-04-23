Армия Хафтара начнет новое наступление на Триполи

09:32 Источник: РБК

Представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед аль-Мисмари заявил, что в ближайшие дни к Триполи будут переброшены дополнительные силы, которые при помощи артиллерии добьются успеха на южных подступах к столице, сообщает агентство Reuters.

Он опроверг информацию, что войска, верные правительству в Триполи, в ходе контрнаступления сумели вернуть утерянные позиции. Медленное продвижение аль-Мисмари объяснил тем, что атаковать приходится в густонаселенных районах. РБК