Армия Хафтара начнет новое наступление на Триполи
09:32 23.04.2019 Источник: РБК
Представитель Ливийской национальной армии Хафтара Ахмед аль-Мисмари заявил, что в ближайшие дни к Триполи будут переброшены дополнительные силы, которые при помощи артиллерии добьются успеха на южных подступах к столице, сообщает агентство Reuters.
Он опроверг информацию, что войска, верные правительству в Триполи, в ходе контрнаступления сумели вернуть утерянные позиции. Медленное продвижение аль-Мисмари объяснил тем, что атаковать приходится в густонаселенных районах. РБК
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