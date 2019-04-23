ГИБДД против введения раздельного обучения водителей-профессионалов и водителей-любителей

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ГИБДД выступает против предложений Минтранса РФ ввести раздельное обучение водителей-профессионалов и шоферов-любителей. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы российской Госавтоинспекции Владимир Швецов.

"Мы категорически против. Предполагается, что каждого надо обучать как профессионала. Что, собственно, и происходит сейчас: по итогам обучения в автошколе человек, получивший даже только категорию "В", может идти работать в такси. Введение же разделения на любителей и профессионалов скажется на качестве обучения так называемых любителей", - сказал он.

