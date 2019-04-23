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Экс-замдиректора ЦРУ Коэн появился в "Игре престолов"

17:40 23.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Экс-замдиректора ЦРУ сыграл в «Игре престолов». Бывший высокопоставленный сотрудник Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн снялся в новом эпизоде сериала.

Об этом в своём Twitter сообщило ЦРУ.

«Преимущество работы в ЦРУ — путешествие по миру. Очевидно, это иногда распространяется и на другие миры. «Маленькие птички», ищите нашего бывшего заместителя директора бродящего по Вестеросу в сегодняшнем эпизоде «Игры престолов», — говорится в сообщении разведуправления.

Коэн сыграл в сцене, где крестьянам раздают похлёбку. Экс-замдиректора ЦРУ сыграл одного из крестьян. Говорит Москва

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