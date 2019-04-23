Фестиваль искусств "Николин день" впервые пройдет в Москве 17-19 мая

19:18

В Москве будут проводить еще один общегородской фестиваль, посвященный благотворительности - «Николин день». Он впервые состоится в ближайшие дни - с 17 по 19 мая - и будет проводиться на девяти площадках столицы. Планируется, что гости фестиваля смогут стать зрителями и участниками интересных тематических мастер-классов, тематических карнавальных шествий на центральных улицах и бульварах столицы. Кроме того, на концертных площадках выступят Mgzavrebi, OQJAV, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, Uma2rman, Ёлка. Кроме того, предприниматели с Дальнего Востока, из Якутии, Мурманска, Астрахани и с Черноморского побережья доставят на столицу рыбу и морепродукты, которые смогут попробовать гости и участники фестиваля.Фестиваль посвящен Святому Николаю, который у христиан считается одним из наиболее почитаемых святых.