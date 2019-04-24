Посол США обратил внимание России на американские авианосцы
10:00 24.04.2019 Источник: РБК
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
«Каждый из авианосцев, находящихся сейчас в Средиземном море, представляет 100 тыс. т международной дипломатии», — сказал посол. В данной акватории с 23 апреля находятся авианесущие крейсеры «Авраам Линкольн» и «Джонс С. Стеннис», в последний раз два американских авианосца пребывали в Средиземном море в 2016-м.
НОВОСТИ
- 10:32 24.04.2019
- Семья Толкина выступила против фильма о писателе
- 10:20 24.04.2019
- Итальянский суд признал 76-летнего священника виновным в домогательствах к несовершеннолетнему беженцу
- 10:05 24.04.2019
- Янукович хочет вернуться на Украину - адвокат
- 09:32 24.04.2019
- Мэй не прислушалась к предупреждению США по Huawei - Daily Telegraph
- 09:20 24.04.2019
- Зеленскому посоветовали привлечь "мощные страны" к переговорам с Путиным
- 09:05 24.04.2019
- В России вынесено первое судебное решение по закону о неуважении к власти
- 09:00 24.04.2019
- Ким Чен Ын прибыл в Россию
- 08:45 24.04.2019
- КНР обвинила США в нанесение ущерба национальной безопасности и вмешательстве во внутренние дела
- 08:30 24.04.2019
- Япония: Жертвы принудительной стерилизации получат компенсацию в размере 3,2 млн иен
- 08:15 24.04.2019
- Минфин США не спешит выдавать Конгрессу налоговые декларации Трампа
Комментировать
комментарии(1)
0 Ответить
Виктор 10:52 24.04.2019
Посол США обратил внимание России на американские авианосцы.....- Сразу вспомнился Задорнов с его рассказом о флоте США и испанском маяке!
Комментировать