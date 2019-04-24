Посол США обратил внимание России на американские авианосцы

10:00 Источник: РБК

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.

«Каждый из авианосцев, находящихся сейчас в Средиземном море, представляет 100 тыс. т международной дипломатии», — сказал посол. В данной акватории с 23 апреля находятся авианесущие крейсеры «Авраам Линкольн» и «Джонс С. Стеннис», в последний раз два американских авианосца пребывали в Средиземном море в 2016-м.