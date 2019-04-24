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Спецслужбы Индии сообщали властям Шри-Ланки имя организатора взрывов

11:00 24.04.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Спецслужбы Индии предупреждали власти Шри-Ланки о терактах и передавали имя организатора. Данные были основаны на информации, полученной в ходе допроса члена «Исламского государства».

Он, в частности, предоставил следователям имя человека, которого обучал в Шри-Ланке, и который связан с местной экстремистской группой National Thowfeek Jamaath (NTJ) (запрещена в РФ), причастной к взрывам. Об этом  сообщает CNN со ссылкой на источник.

«Пока мы расследовали дела ИГИЛ, во время допроса обвиняемого он раскрыл имя человека, Захрана Хашима, который был одним из террористов-смертников», — сказал источник разведки в Индии.

По его словам, допрашиваемый сообщил, что сыграл определённую роль в радикализации Хашима.

За серию взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в минувшее воскресенье, взяла на себя ответственность террористическая группировка «Исламское государство». Тогда погибли 359 человек, более 500 пострадали.

«Исламское государство» — это террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.  Говорит Москва

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