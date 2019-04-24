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НОВОСТИ

Семья Толкина выступила против фильма о писателе

10:32 24.04.2019 Источник: Ведомости

Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN. В заявлении семьи говорится, что она не поддерживает сам фильм или его содержание. Там же утверждается, что наследники писателя не давали разрешения на этот проект, а также не участвовали в его создании.

Фильм о жизни британского писателя «Толкин» выйдет в мировой прокат 3 мая. Его снял режиссер Доме Карукоски.  Ведомости

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