Семья Толкина выступила против фильма о писателе

10:32 Источник: Ведомости

Семья Джона Р. Р. Толкина выступила против готовящегося фильма о жизни писателя, сообщает СNN. В заявлении семьи говорится, что она не поддерживает сам фильм или его содержание. Там же утверждается, что наследники писателя не давали разрешения на этот проект, а также не участвовали в его создании.

Фильм о жизни британского писателя «Толкин» выйдет в мировой прокат 3 мая. Его снял режиссер Доме Карукоски. Ведомости

