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Начальник канцелярии президента Польши предлагает выдавать католические паспорта - СМИ

12:00 24.04.2019 Источник: REGNUM

Начальник канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский предлагает выдать полякам католические паспорта. И это не шутка, передает еженедельник Newsweek Polska.

Как сообщает издание, эмигрирующим полякам должны вручать документ, содержащий «самые важные молитвы и вероучительные истины». Для того, чтобы «поляки, массово уехавшие с Родины в атеистические западноевропейские страны, не набрались тамошних левацких идей, а остались бы верными Богу и Польше». Помимо того, Щерский надеется, что Польша будет для Европы тем же, кем был Ной для людей, живущих до библейского потопа.

Начальник канцелярии президента Польши, один из важнейших идеологов курса «хороших перемен» в вопросах европейской политики, включил свои мысли о миграции в пухлый том труда «Европейская утопия. Кризис интеграции и польская инициатива починки», который был опубликован в 2017 году издательством «Белая ворона».  ИА REGNUM

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