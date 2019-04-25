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Потери от приостановки экспорта российской нефти Белоруссия оценила в $100 млн

17:40 25.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Белоруссия оценивает потери от приостановки экспорта российской нефти в 100 миллионов долларов. В пятницу пройдут трехсторонние переговоры по вопросу доставки по трубопроводу «Дружба».

Минск несет убытки из-за потери выручки от реализации нефтепродуктов, сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Представители «Транснефти» направятся в Белоруссию для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием поставок российской нефти. Одной из тем переговоров станет возможность откачки некачественной нефти из «Дружбы» на территории Белоруссии и Польши. Концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. В связи с этим возникла угроза повреждения оборудования, и объемы переработки сократили почти на 50 %. Польский оператор отметил, что ни один НПЗ не готов принимать ее на свои установки с такими показателями. Российский вице-премьер Дмитрий Козак заверил, что к понедельнику до Белоруссии дойдет качественная нефть.

Белоруссия частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину и в Польшу.  Эхо Москвы

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