Две школы и спорткомплекс построят по программе реновации в Измайлове

17:28

Предложения и идеи горожан учтут при усовершенствовании проекта планировки жилого квартала по программе реновации в московском районе Измайлово. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, на модернизированной территории планируется построить два детских сада, школу, детскую поликлинику, спорткомплекс и общественный центр.В Измайлове в районе реновации будут построены 34 жилых дома по современным проектам, реконструированы имеющиеся дороги и построены новые улицы.Кроме того, в этом районе Измайлова будут созданы бульвар, рекреационная зона, велодорожки и новые пешеходные маршруты, а окрестности Серебряно-Виноградного пруда планируется благоустроить.