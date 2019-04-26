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НОВОСТИ

Две школы и спорткомплекс построят по программе реновации в Измайлове

17:28 26.04.2019

Предложения и идеи горожан учтут при усовершенствовании проекта планировки жилого квартала по программе реновации в московском районе Измайлово. По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, на модернизированной территории планируется построить два детских сада, школу, детскую поликлинику, спорткомплекс и общественный центр.
 В Измайлове в районе реновации будут построены 34 жилых дома по современным проектам, реконструированы имеющиеся дороги и построены новые улицы.
Кроме того, в этом районе Измайлова будут созданы бульвар, рекреационная зона, велодорожки и новые пешеходные маршруты, а окрестности Серебряно-Виноградного пруда планируется благоустроить.

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