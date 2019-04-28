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СМИ: Боевики ИГ планируют теракты на курортах ряда стан Азии и Африки

08:32 28.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке. С таким утверждением выступила в воскресенье британская газета "Санди телеграф" со ссылкой на источники в сфере безопасности.

По информации издания, боевики ИГ, покинувшие Сирию и Ирак после разгрома группировки, теперь сконцентрируются на совершении терактов в местах отдыха туристов. Наиболее уязвимые направления в этой связи - курорты Индии, Мальдивских островов, Кении и Танзании.

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