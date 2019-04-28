СМИ: Боевики ИГ планируют теракты на курортах ряда стан Азии и Африки
08:32 28.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке. С таким утверждением выступила в воскресенье британская газета "Санди телеграф" со ссылкой на источники в сфере безопасности.
По информации издания, боевики ИГ, покинувшие Сирию и Ирак после разгрома группировки, теперь сконцентрируются на совершении терактов в местах отдыха туристов. Наиболее уязвимые направления в этой связи - курорты Индии, Мальдивских островов, Кении и Танзании.
НОВОСТИ
- 09:15 28.04.2019
- Зеленский не против показа старых советских фильмов по украинскому ТВ
- 08:36 28.04.2019
- В Москву пришли дожди и похолодание
- 08:29 28.04.2019
- Фильм "Мстители: Финал" побил рекорд по сборам в первые дни проката
- 08:24 28.04.2019
- Эрнст прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
- 23:54 27.04.2019
- Зеленский: Мы готовы обсуждать новые условия сосуществования Украины и России
- 17:26 27.04.2019
- В Германии сожалеют об отказе США принять Международный договор о торговле оружием
- 17:16 27.04.2019
- МИД Ирана: Запросов о переговорах с США от нас не было
- 15:19 27.04.2019
- Синоптики: Такой жары не было в Москве с 2001 года
- 15:16 27.04.2019
- Нивейшие РСЗО "Торнадо-С" прошли испытания на полигоне "Капустин яр"
- 13:30 27.04.2019
- На поиск виновных в перекачке некачественной нефти Медведев дал неделю
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать