ФСБ задержала в столичном регионе 7 человек причастных к ИГ
18:30 29.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России выявила в столичном регионе законспирированную ячейку запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Руководство данной террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности участвовали граждане РФ, а также выходцы из Центрально- Азиатского региона и Закавказья", - сообщили в ЦОС ФСБ.
"Установлено, что члены ячейки вели активную агитацию новых сторонников и организовывали разбойные нападения в разных регионах России. В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны семеро участников названной террористической организации, изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистская литература", - отметили в ФСБ
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