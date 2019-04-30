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Министр экономики Дагестана задержан по делу о махинациях на 20 млн рублей

13:20 30.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России подтверждает факт задержания министра экономики и территориального развития Республики Дагестан Османа Хасбулатова по делу о мошенничестве более чем на 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сотрудники полиции МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали министра экономики и территориального развития Республики Дагестан. Он задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения средств в размере более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение многофункциональных центров Республики Дагестан", - сказала она.

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