Париж: Сотни человек собрались в районе Монпарнас за 4 часа до начала первомайской демонстрации

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько сотен человек собрались чуть менее чем за четыре часа до официального начала первомайской демонстрации в районе небоскреба Монпарнас в Париже, перекрыв одноименный бульвар. Об этом свидетельствуют фотографии и трансляции в соцсетях, в том числе в "Твиттере".

Большинство собравшихся надели желтые светоотражающие жилеты. Из толпы слышатся ставшие уже традиционными оскорбления в адрес полиции и лозунги против капитализма. Стражи порядка, в большом количестве присутствующие на бульваре и прилегающих к нему улицах, никак не реагируют на происходящее. Всех, кто желает пройти на бульвар через установленные полицией и жандармами кордоны, тщательно досматривают на предмет наличия запрещенных предметов: противогазов, пиротехники, горючих веществ и предметов, которые потенциально могут служить оружием.

Официально сегодняшняя акция приурочена ко Дню труда, о чем с утра неоднократно напоминали лидеры профсоюзов. "Я заранее осуждаю любое насилие, к которому могут прибегнуть те или иные люди. Все это никак не относится к международному Дню труда, - заявил в эфире телеканала Бэ-эф- эм генеральный секретарь Французской демократической конфедерации труда Лоран Берже. - Это [насилие] размывает основное послание".

С аналогичными словами - не смешивать призывы к насилию с лозунгами 1 мая - выступил в эфире радио "Франс энтер" глава объединения "Всеобщая конфедерация труда" Филипп Мартинез.

В связи с намеченным на 14:30 по местному времени (15:30 мск) маршем профсоюзов от башни Монпарнас до площади Италии перекрыты несколько автомобильных дорог, нарушена работа общественного транспорта. По данным парижского Управления общественного транспорта, около 40 станций метро будут закрыты в течение дня (ветки 1-4, 6-9, 12-14, а также пригородные поезда RER), причем не только по маршруту следования колонны, но и в таких ключевых точках, как площадь Шарля де Голля, где находится Триумфальная арка, Лувр, Дом Инвалидов, Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции. Также ограничения затронут 53 автобусных маршрута.