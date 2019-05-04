В ответ на агрессию из Газы, Израиль закрыл для палестинцев зону рыболовства
18:50 04.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные в ответ на массированные ракетные обстрелы из сектора Газа в субботу закрыли два КПП на границе с анклавом и упразднили зону для рыбной ловли для палестинцев у его побережья. Об этом сообщил на брифинге для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.
"Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ) проинформировало, что Израиль полностью закрыл зону для рыбной ловли у побережья сектора Газа для палестинских рыбаков и закрыл оба пограничных перехода на границе с сектором Газа", - сказал Конрикус. По его словам, "закрытие будет продолжаться до дальнейших распоряжений".
Радикалы из сектора Газа с утра субботы запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
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