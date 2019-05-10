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Курс доллара и евро вырос на Московской бирже

10:36 10.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в пятницу увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 12 копеек и составил 65,19 рубля.

Курс евро вырос на 31 копейку, до 73,16 рубля, свидетельствуют данные биржи.

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