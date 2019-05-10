Туристический автобус сорвался с 10-метровой горы в Японии

20:33 Источник: РОСБАЛТ

Туристический автобус в Японии упал с горы высотой десять метров, 14 человек пострадали, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, передает "Росбалт" со ссылкой на телеканал NHK. В автобусе находились 19 пассажиров-альпинистов.

Авария произошла на острове Хонсю. По предварительным данным, водитель остановил автобус на парковке, но не поставил его на тормоз. В результате транспортное средство съехало с наклонной площадки и упало с обрыва.