Турция, похоже, готова отказаться покупать С-400 у России

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Турции, по всей видимости, намерены пересмотреть свое решение о приобретении у России зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила в пятницу немецкая газета Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги.

По данным издания, в Анкаре это связывают с ухудшением экономической ситуации в стране и опасений возможного введения санкций со стороны США из-за сделки с Россией.